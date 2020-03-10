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Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах
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Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.В источнике
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Подробнее о событии
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Матч «Барселона» - «Наполи» пройдёт без зрителей

Футбол на Куличках 06:06
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Официально: Матч «Барселона» — «Наполи» пройдет без зрителей

Матч ТВ 06:02
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Матч Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи» пройдет без зрителей

Газета.Ru 06:32
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