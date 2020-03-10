Матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт при пустых трибунах

Ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.