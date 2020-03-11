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Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
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«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.В источнике
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Ливерпуль-Атлетико Мадрид 11.03.2020 прогноз Ф1 (-1)

Sport-place 09:57
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«Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Sport24.ru 07:19 
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«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Чемпионат 10:00
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