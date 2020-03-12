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«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют на «Энфилде» при зрителях
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» на «Энфилде» пройдет при зрителях, говорится в сообщении «матрасников».В источнике
Подробнее о событии
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«Ливерпуль» — «Атлетико» — 2:3. Видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru вчера в 19:12 
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Фанаты «Атлетико» показали флаг «Эвертона» в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде»

Sports.ru вчера в 16:24
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«Ливерпуль» — «Атлетико»: видеотрансляция ответного матча Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс вчера в 15:00
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