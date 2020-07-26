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Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» могут отменить
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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», запланированный на 7 августа, находится под угрозой срыва.В источнике
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