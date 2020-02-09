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Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий
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Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает официальный сайт «Ман Сити».В источнике
Подробнее о событии
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Встреча «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» в АПЛ отменена из-за урагана

Матч ТВ 07:05
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Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

Спорт-Экспресс 06:28
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Игру «Ман Сити» – «Вест Хэм» перенесли из-за шторма

Все про Спорт ру 08:06
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