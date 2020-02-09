Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

Матч 26-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает официальный сайт «Ман Сити».