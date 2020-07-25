Матч «Манчестер Сити» и «Реала» могут перенести из-за коронавируса

Матч «Манчестер Сити» и «Реала» запланирован на 7 августа в Манчестере на стадионе «Этихад». Отмечается, что если команды не смогут сыграть в Англии, то УЕФА может перенести матч в Португалию. Напомним, «Манчестер Сити» победил в первом матче, который состоялся 26 февраля в Мадриде, со счётом 2:1.