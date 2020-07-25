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Матч «Манчестер Сити» и «Реала» могут перенести из-за коронавируса
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Матч «Манчестер Сити» и «Реала» запланирован на 7 августа в Манчестере на стадионе «Этихад». Отмечается, что если команды не смогут сыграть в Англии, то УЕФА может перенести матч в Португалию. Напомним, «Манчестер Сити» победил в первом матче, который состоялся 26 февраля в Мадриде, со счётом 2:1.В источнике
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С чего всё начиналось
Проведение ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом, который запланирован на седьмое августа, может не состоятся, сообщает AS со ссылкой на BBC.
Football.ua 04:27
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Ответную игру между «Манчестер Сити» и «Реалом» проведут вопреки карантину

ProstoProSport 07:15 
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Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится, несмотря на карантин для въезжающих из Испании в Великобританию

Sport24.ru 06:53 
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Хосеп Гвардиола: «Главная мотивация „Ман Сити“ — доказать себе, что мы можем обыграть „Реал“»

Sportbox.RU 04:19
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