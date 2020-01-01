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Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса
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Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд. Таким образом, ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2 – первый матч) пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Парижская полиция на своей странице в «Твиттере» подтвердила информацию, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» (Дортмунд) будет сыграна при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Чемпионат 06:59
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Официально: Матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится при пустых трибунах

Sportbox.RU 07:18
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Официально: Матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится при пустых трибунах

Матч ТВ 07:18
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Матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Боруссия Д» пройдет без зрителей

Спорт-Экспресс 07:04
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