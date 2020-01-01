Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд. Таким образом, ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2 – первый матч) пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса.