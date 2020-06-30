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Матч «Ростов» — «Краснодар» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ»
Самарская газета
  • Самарская газета
  • ФК Ростов
  • Sport24.ru
  • Tricolor TV Magazine
Начало трансляции – 1 июля в 19:50.В источнике
Подробнее о событии
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Сергей Лейбград рассказал, что позволит «Крыльям» остаться в РПЛ, и покритиковал нового тренера

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«Локомотив» — «Крылья Советов». Трансляция

Sport24.ru 09:32
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«Матч ТВ» бесплатно покажет трансляцию игры «Крылья Советов»-«Локомотив»

Самарская газета 06:21
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