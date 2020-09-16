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Матч Швеция-Россия может быть отменен из-за коронавируса
ODDS.ru
  • CT news1:08
Товарищеский матч между сборными России и Швеции может быть отменён из-за коронавируса. Об этом сообщил журналист Илья Казаков. Игра должна состояться 8 октября в Стокгольме.В источнике
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Подробнее о событии
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Товарищеский матч между сборными Швеции и России может быть перенесен

Sport24.ru 06:59 
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Матч Швеция – Россия может пройти в Польше, Венгрии, Греции или на Кипре

Metaratings 04:22
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Источник: Товарищеский матч Швеция – Россия могут отменить

Советский спорт 04:17
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