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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Metaratings
  • Москва 240:17
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах. Игра Швеция – Россия запланирована на 28 марта.В источнике
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Подробнее о событии
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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Sports.ru 12:49
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Сборные Швеции и России сыграют в Стокгольме без зрителей

РИА Новости 12:13
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Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей

Спорт-Экспресс 12:03
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