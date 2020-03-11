НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатчи сборной Польши с финнами и украинцами пройдут без зрителейВласти Молдавии отложили старт продаж билетов на матч с РоссиейТоварищеский матч Германия — Италия пройдет без зрителейРешение об отмене матча Швеция — Россия пока не принятоКарп, Плопа и Чуперка вызваны в сборную Молдавии на матч с РоссиейГлавное«Салават Юлаев» выиграл серию у «Авангарда» и сыграет с «Ак Барсом»Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мираРПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человекМатч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоитсяЧемпионат мира по фигурному катанию будет отмененSports.ruМатч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунахMetaratings123Москва 240:17Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах. Игра Швеция – Россия запланирована на 28 марта.В источнике Комментировать9Подробнее о событии Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунахSports.ru 12:49Сборные Швеции и России сыграют в Стокгольме без зрителейРИА Новости 12:13Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителейСпорт-Экспресс 12:03рекламаЕщё по темеМатчи сборной Польши с финнами и украинцами пройдут без зрителейВласти Молдавии отложили старт продаж билетов на матч с РоссиейТоварищеский матч Германия — Италия пройдет без зрителейРешение об отмене матча Швеция — Россия пока не принятоКарп, Плопа и Чуперка вызваны в сборную Молдавии на матч с РоссиейГлавное«Салават Юлаев» выиграл серию у «Авангарда» и сыграет с «Ак Барсом»Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мираРПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человекМатч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» не состоитсяЧемпионат мира по фигурному катанию будет отмененНовости