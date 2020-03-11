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Матч Швеция — Россия состоится при пустых трибунах
Спорт день за днем
  • Москва 240:17
Товарищеский футбольный матч между сборными Швеции и России пройдёт при пустых трибунах из-за коронавируса.В источнике
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Подробнее о событии
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Колосков не считает проблемой проведение товарищеских матчей сборной без зрителей

ТАСС Спорт 15:11
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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Sports.ru 12:49
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Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах

Sport24.ru 12:21 
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