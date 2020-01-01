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Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями
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В Сочи стадион «Фишт» вмещает 41 тысячу зрителей. Чемпионат России-2019/20 был прерван из-за пандемии коронавируса. Командам осталось сыграть по 8 матчей.В источнике
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«Сочи» подтвердил проведение матча с «Ростовом» со зрителями

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«Сочи» и «Ростов» сыграют со зрителями

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