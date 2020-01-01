Матч «Спартака» и ЦСКА могут отменить из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что власти Москвы могут отменить все крупные спортивные мероприятия в связи со вспышкой коронавируса. В рамках 21-го тура РПЛ в Москве пройдут три игры.