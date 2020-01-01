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Матч «Спартака» и ЦСКА могут отменить из-за коронавируса
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Ранее сообщалось, что власти Москвы могут отменить все крупные спортивные мероприятия в связи со вспышкой коронавируса. В рамках 21-го тура РПЛ в Москве пройдут три игры.В источнике
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Матч «Спартака» и ЦСКА могут отменить из-за коронавируса

ProstoProSport 05:53 
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Матч «Спартак» — ЦСКА отменят? В РФС ждут распоряжения городских властей

Спорт-Экспресс 05:30
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