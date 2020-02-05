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Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»
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Скорее всего, игрок дебютирует сегодня в матче с "железнодорожниками" Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 5 февраля, в Катаре.В источнике
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Кубок Париматч Премьер. «Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция

Sport24.ru 07:47
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СМИ: Соболев дебютирует за «Спартак» в матче Кубка Париматч Премьер с «Локомотивом»

Sportbox.RU 05:19
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СМИ: Соболев дебютирует за «Спартак» в матче Кубка Париматч Премьер с «Локомотивом»

Матч ТВ 05:19
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