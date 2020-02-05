Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Скорее всего, игрок дебютирует сегодня в матче с "железнодорожниками" Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 5 февраля, в Катаре. В источнике