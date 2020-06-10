Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала. При этом согласованная между РПЛ, клубами и «МАТЧ ТВ» бизнес-стратегия нарушена не будет. Помимо федерального эфира на «Матч ТВ», игры можно будет посмотреть в прямом эфире на МАТЧ ПРЕМЬЕР.