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«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ
RT на русском
  • Деловое.ТВ0:21
Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала. При этом согласованная между РПЛ, клубами и «МАТЧ ТВ» бизнес-стратегия нарушена не будет. Помимо федерального эфира на «Матч ТВ», игры можно будет посмотреть в прямом эфире на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Матч ТВ 10:18
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«Матч ТВ» организует максимум бесплатных трансляций РПЛ до окончания сезона

Спорт день за днем 10:35
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«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Матч ТВ 10:18
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«Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ

Sportbox.RU 10:18
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