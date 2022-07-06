«Матч ТВ» написал письмо к РПЛ и РФС, открыто выступив против возрождения Кубка РПЛ
«Матч ТВ» на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо к Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российскому футбольному союзу (РФС), изложив свою позицию по поводу многочисленных слухов о возрождении Кубка РПЛ. Спортивный телеканал открыто дал понять, что выступает против Кубка РПЛ.В источнике
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«Матч ТВ» написал письмо к РПЛ и РФС, открыто выступив против возрождения Кубка РПЛ
Комсомольская Правда - Спорт10:16