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Комсомольская Правда - Спорт
Комсомольская Правда - Спорт

«Матч ТВ» написал письмо к РПЛ и РФС, открыто выступив против возрождения Кубка РПЛ

«Матч ТВ» на своем официальном сайте опубликовал открытое письмо к Российской премьер-лиге (РПЛ) и Российскому футбольному союзу (РФС), изложив свою позицию по поводу многочисленных слухов о возрождении Кубка РПЛ. Спортивный телеканал открыто дал понять, что выступает против Кубка РПЛ.В источнике
Soccer.ru
Бомбардир.ру
Sport24.ru
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«Матч ТВ» выступил с открытым письмом против проведения кубка РПЛ
Футбол России10:21
«Матч ТВ» написал письмо к РПЛ и РФС, открыто выступив против возрождения Кубка РПЛ
Комсомольская Правда - Спорт10:16
Открытое письмо «Матч ТВ» к РПЛ и РФС
Sportbox.RU09:55
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