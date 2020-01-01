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Опубликован список трансляций 28-го тура РПЛ
Советский спорт
  • Советский спорт
  • Футбол России
  • ФК Ростов
Стал известен список телевизионных трансляций 28-го тура российской Премьер-лиги.В источнике
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Матч «Оренбург» — «Ростов» покажет канал «Матч Страна»

ФК Ростов 04:12
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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

Советский спорт 02:10
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Опубликован список трансляций 28-го тура РПЛ

Футбол России вчера в 12:43
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