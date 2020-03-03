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«Матч ТВ» покажет игру «Спартак» – ЦСКА в прямом эфире
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Телеканал «Матч ТВ» покажет игру Кубка России «Спартак» – ЦСКА в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на среду, 4 марта на 19:00 (мск). Сама же игра начнётся в 19:30 (мск).В источнике
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Какой матч покажут бесплатно: расписание трансляций ¼ финала Кубка России

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«Матч ТВ» определился с комментаторами дерби «Спартак» – ЦСКА в Кубке России

Metaratings 09:48
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«Спартак» — ЦСКА: стало известно, кто прокомментирует дерби на «Матч ТВ»

Sport24.ru 08:31 
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