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«Спартак» показал подготовку к дерби в Кубке России с ЦСКА
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Московский "Спартак" показал подготовку команды к матчу 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.В источнике
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«Готовность к завтрашнему дерби». «Спартак» показал подготовку к матчу с ЦСКА

Спорт-Экспресс 13:17
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