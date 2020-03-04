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«Матч ТВ» покажет игру «Спартак» – ЦСКА в прямом эфире
Sport24.ru
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Телеканал «Матч ТВ» покажет игру Кубка России «Спартак» – ЦСКА в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на среду, 4 марта на 19:00 (мск). Сама же игра начнётся в 19:30 (мск).В источнике
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