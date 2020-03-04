НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПавлюченко считает, что «Спартак» одержит победу над ЦСКАИванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболуЖиго, Фернандес и Бакаев вошли в сборную тура по версии OptaФедун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы«Зенит» сыграет против «Ахмата» в четвертьфинале Кубка РоссииГлавноеМОК дал пояснения по ситуации с поддельными подписями РодченковаОпределен календарь игр сборной России в Лиге наций«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка РоссииЧернышенко поручил Минспорту сохранить молодых хоккеистов в РФMetaratings«Матч ТВ» покажет игру «Спартак» – ЦСКА в прямом эфиреSport24.ru4Sport24.ruMetaratingsСиб.фмBookmaker-ratings.ruТелеканал «Матч ТВ» покажет игру Кубка России «Спартак» – ЦСКА в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на среду, 4 марта на 19:00 (мск). Сама же игра начнётся в 19:30 (мск).В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Спартак» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на встречу 1/4 финала Кубка РоссииЧемпионат 04:30Букмекер оценил вариант с безголевой ничьей в матче «Спартак» – ЦСКАMetaratings 05:28«Спартак» — ЦСКА: букмекеры оценили вероятность остановки матча из-за пиротехникиSport24.ru 05:16 рекламаЕщё по темеПавлюченко считает, что «Спартак» одержит победу над ЦСКАИванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболуЖиго, Фернандес и Бакаев вошли в сборную тура по версии OptaФедун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы«Зенит» сыграет против «Ахмата» в четвертьфинале Кубка РоссииГлавноеМОК дал пояснения по ситуации с поддельными подписями РодченковаОпределен календарь игр сборной России в Лиге наций«Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником»«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка РоссииЧернышенко поручил Минспорту сохранить молодых хоккеистов в РФНовости