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«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
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«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.В источнике
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Федеральный «Матч» покажет только две игры стартового тура РПЛ-2020/21

Спорт-Экспресс 10:32
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Расписание трансляцией матчей 1 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игр 8-11 августа 2020

Комсомольская правда 06:31
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«Матч ТВ» покажет игры «Спартак» – «Сочи» и «Ротор» – «Зенит» в 1-м туре РПЛ

Sports.ru 06:20
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