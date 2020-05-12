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«Матч ТВ» покажет три игры ближайшего тура немецкой Бундеслиги
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Комсомольская правда
  • Евро-футбол.ру
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Телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире три из девяти матчей 26 тура немецкой Бундеслиги.В источнике
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«Матч ТВ» назвал матчи, которые покажет в прямом эфире

Евро-футбол.ру 10:40
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Календарь чемпионата Германии по футболу, который возобновится 16 мая

ProstoProSport 10:37 
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«Матч» покажет матч Бундеслиги

Комсомольская правда 09:58
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