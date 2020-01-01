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«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру ЦСКА и «Локомотива»
CT news
  • CT news
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Главным матчем соревнований станет игра между футбольными командами «ЦСКА» и «Локомотив». Он планируется состояться 27 сентября. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире.В источнике
Подробнее о событии
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«Матч ТВ» покажет матч ЦСКА – «Локомотив», игру прокомментируют Генич и Журавель

Sports.ru 12:22
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«Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА — «Локомотив»

Матч ТВ 11:29
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«Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА — «Локомотив»

Sportbox.RU 11:29
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