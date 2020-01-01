«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру ЦСКА и «Локомотива»

Главным матчем соревнований станет игра между футбольными командами «ЦСКА» и «Локомотив». Он планируется состояться 27 сентября. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире.