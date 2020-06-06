Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона. Об этом 6 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, каналы холдинга «Матч ТВ» покажут оставшиеся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) бесплатно.В источнике Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше – решаться будет совместно с РПЛ. Вопросы от клубов – некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции.Metaratings09:25