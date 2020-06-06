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Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
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Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона. Об этом 6 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, каналы холдинга «Матч ТВ» покажут оставшиеся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) бесплатно.В источнике
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Гавриил Гордеев
Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше – решаться будет совместно с РПЛ. Вопросы от клубов – некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции.Metaratings09:25
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«Матч ТВ» готов бесплатно показать оставшиеся матчи РПЛ

Евро-футбол.ру 09:06
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Директор «Матч ТВ»: «Предложили показать РПЛ бесплатно. Некоторые клубы сомневаются в необходимости этой социальной акции»

Sports.ru 09:03
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Источник: Все оставшиеся матчи РПЛ сезона 2019/20 будут транслироваться бесплатно

Sport.ru 06:58
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