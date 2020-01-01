НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЦСКА обыграет «Тамбов» в последнем туре РПЛ 22 июляФК «Уфа» проведет домашний матч с тульским «Арсеналом»В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»Бригада Павла Кукуяна обслужит матч «Спартака» с «Рубином»Лайв-ставка на матч «Аталанта» — «Брешиа» принесла игроку более ₽2 млнГлавное«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛАлександр Кокорин может перейти в «Спартак», сообщили СМИГруппа футболистов «Спартака» может перейти в «Химки»Камил Гаджиев назвал Емельяненко фаворитом боя с ИсмаиловымМитрюшкин покинул «Монако» и может вернуться в РоссиюСоветский спорт«Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура РПЛМатч ТВ6Матч ТВBookmaker-ratings.ruLiveResult.RuSM NewsКомсомольская правдаСпорт день за днемКомментаторами переклички станут Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Полное расписание трансляций на отдельных каналах холдинга «Матч» - здесь.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура РПЛСоветский спорт 06:16Воспитанники ЦСКА получают половину игрового времени, прогресс «Краснодара» замедлился. Как топ-клубы РПЛ растят воспитанниковМатч ТВ 06:44«Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура Тинькофф РПЛSportbox.RU 04:29рекламаЕщё по темеЦСКА обыграет «Тамбов» в последнем туре РПЛ 22 июляФК «Уфа» проведет домашний матч с тульским «Арсеналом»В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»Бригада Павла Кукуяна обслужит матч «Спартака» с «Рубином»Лайв-ставка на матч «Аталанта» — «Брешиа» принесла игроку более ₽2 млнГлавное«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛАлександр Кокорин может перейти в «Спартак», сообщили СМИГруппа футболистов «Спартака» может перейти в «Химки»Камил Гаджиев назвал Емельяненко фаворитом боя с ИсмаиловымМитрюшкин покинул «Монако» и может вернуться в РоссиюНовости