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«Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура РПЛ
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Комментаторами переклички станут Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Полное расписание трансляций на отдельных каналах холдинга «Матч» - здесь.В источнике
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«Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура РПЛ

Советский спорт 06:16
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Воспитанники ЦСКА получают половину игрового времени, прогресс «Краснодара» замедлился. Как топ-клубы РПЛ растят воспитанников

Матч ТВ 06:44
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«Матч ТВ» проведет перекличку между матчами 30-го тура Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 04:29
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