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Матч «Тамбова» и «Зенита» пройдет без зрителей
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Игра состоится первого июля в Нижнем Новгороде при пустых трибунах.В источнике
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Матч «Тамбов» - «Зенит» на стадионе «Нижний Новгород» пройдет без болельщиков

Открытый Нижний 07:10
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Официально: Матч «Тамбов» – «Зенит» пройдет без зрителей

Матч ТВ 07:02
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Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдет без зрителей

Sport24.ru 06:53 
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