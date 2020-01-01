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Матч «Уфа» — «Ростов» покажет канал «Матч Премьер»
Нева Спорт
  • Нева Спорт
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  • Спорт-Экспресс
  • ФК Ростов
Начало трансляции – 23 августа в 16:25. Комментатор встречи – Артем Кочешев.В источнике
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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛ

Советский спорт 02:03
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РПЛ, 4-й тур: расписание и трансляции матчей

Спорт-Экспресс 01:00
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РПЛ, 4-й тур. Прямая трансляция матча «Арсенал» — «Динамо»

Нева Спорт 01:49
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