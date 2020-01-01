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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Матч брестского «Динамо» посетили виртуальные Глеб, Савин и Дзюба
TUT.BY
  • TUT.BY
На матче 4-го тура чемпионата Белоруссии между брестским «Динамо» и «Ислочью» (3:1) присутствовали виртуальные болельщики.В источнике
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На матче брестского «Динамо» присутствовали виртуальные Глеб, Савин и Дзюба

Чемпионат 19:23
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Матч брестского «Динамо» посетили виртуальные Глеб, Савин и Дзюба

Спорт-Экспресс 15:24
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