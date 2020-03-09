Матч между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» пройдет без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» в Греции пройдет без зрителей. Об этом на своем официальном сайте сообщил УЕФА.