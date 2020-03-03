НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
«Ювентус» и «Интер» проведут матч 26-го тура 8 марта
Sport24.ru
  • Sport24.ru
  • SportLand24.ru
  • Спорт день за днем
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Вести.Ru
  • NEWS.am Sport
  • ODDS.ru
  • Footboom.com
  • Sports.ru
  • Football-fun.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
Перенесенный матч 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Интер" состоится 8 марта. Напомним, встреча была перенесена из-за вспышки коронавируса в Италии.В источнике
Подробнее о событии
alt

Матчи серии А снова перенесены

47-регион.ру 13:18 
alt

Перенесённый из-за коронавируса матч «Ювентуса» и «Интера» пройдёт 8 марта

Чемпионат 12:12
alt

Назвата дата перенесенной из-за коронавируса игры «Ювентус» - «Интер»

РИА Новости 11:47
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости