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Газета.RuГазета.Ru
Черчесов назвал плюсы переноса матча со Швецией в Москву
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о переносе товарищеского матча против команды Швеции в Москву.В источнике
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Подробнее о событии
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Шведский футбольный союз: «К сожалению, мы вынуждены перенести матч с Россией»

Sport.ru 09:44
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Черчесов о матче со Швецией в Москве: «Это лучше переноса на нейтральное поле. Избежим перелетов»

Sports.ru 09:15
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Станислав Черчесов отреагировал на перенос товарищеского матча со Швецией в Москву

Чемпионат 08:41
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