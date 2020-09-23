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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
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«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».В источнике
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Черчесов прокомментировал перенос товарищеского матча Россия — Швеция в Москву

Sport24.ru 23 сентября в 08:40 
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Станислав Черчесов отреагировал на перенос товарищеского матча со Швецией в Москву

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