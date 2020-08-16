Матч премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Виталий Мешков

Российский футбольный союз огласил список судейских назначений на матчи 3 тура российской премьер-лиги. На матч ЦСКА и "Зенита" главным арбитром назначен Виталий Мешков. Помогать судье на бровке будут Игорь Демешко и Арам Петросян.