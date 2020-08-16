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Матч премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Виталий Мешков
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В сети появился список судей, которые будут сопровождать матчи третьего тура в Тинькофф РПЛ. Отметим, что один из самых зрелищных матчей между командами петербургского «Зенита» и ЦСКА будет судить Виталий Мешков.В источнике
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С чего всё начиналось
Виталий Мешков станет главным арбитром на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Газета.Ru вчера в 09:50
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