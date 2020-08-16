Матч премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА обслужит Виталий Мешков

В сети появился список судей, которые будут сопровождать матчи третьего тура в Тинькофф РПЛ. Отметим, что один из самых зрелищных матчей между командами петербургского «Зенита» и ЦСКА будет судить Виталий Мешков.