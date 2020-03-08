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Rostov gazetaRostov gazeta
Букмекеры верят в победу ФК «Ростов» над ЦСКА
Donnews.ru
  • Donnews.ru
  • Bobsoccer
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sputnik Грузия
  • Rostov gazeta
  • 1rnd.ru
Одна из контор решила установить коэффициент 2,84 на победу «Ростова» и 2,71 на проигрыш. Если команды сыграют с равным счетом, то коэффициент составит 3,15.В источнике
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Букмекеры выставили коэффициенты на матч «Ростов» - ЦСКА

Vprognoze.ru 05:46
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Букмекеры пророчат ничью в матче ФК «Ростов» с ЦСКА

Donnews.ru 01:55
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«Ростов» - ЦСКА. Прогнозируем, смотрим и обсуждаем

Bobsoccer 03:16
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