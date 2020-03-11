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Матч сборных Молдавии и России пройдет без зрителей из-за коронавируса
Аргументы и Факты
  • Москва 240:17
Товарищеский матч между футбольными командами Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Молдавии.В источнике
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С чего всё начиналось
Молдавская федерация футбола на своём сайте сообщила, что товарищеская встреча между национальными командами Молдавии и России, которая запланирована на 31 марта, будет сыграна при пустых трибунах.
Чемпионат 07:03
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Матч Молдова – Россия пройдет без зрителей

Sports.ru 06:33
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Матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах

Матч ТВ 06:23
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Матч сборной России с Молдавией пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Чемпионат 07:03
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