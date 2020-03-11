Матч сборных Молдавии и России пройдет без зрителей из-за коронавируса
Товарищеский матч между футбольными командами Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Молдавии.В источнике
С чего всё начиналось
Молдавская федерация футбола на своём сайте сообщила, что товарищеская встреча между национальными командами Молдавии и России, которая запланирована на 31 марта, будет сыграна при пустых трибунах.