НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФАКирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»Орсер заявил о разрыве отношений после ухода Медведевой к ТутберидзеИзбитый Широковым арбитр намерен добиться переквалификации дела«Спартак» одержал победу над «Родиной» в матче Кубка РоссииВзгляд.руМатч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за коронавирусаФутбол России122Мой Брянск0:34В Германии матч одного из низших дивизионов закончился со счетом 37:0 из-за правил о социальной дистанции, введенных по случаю пандемии коронавируса.В источнике Комментировать5Подробнее о событии В Германии матч низшего дивизиона завершился со счетом 37:0. Все из-за социального дистанцированияСпорт-Экспресс 03:10В Германии любительская команда сыграла с соблюдением социальной дистанции и проиграла 0:37Советский спорт 02:57Правила социального дистанцирования: в ФРГ матч закончился со счетом 37:0РИА Новости 02:54рекламаГлавноеСборная России по футболу поднялась на шесть мест в рейтинге ФИФАКирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»Орсер заявил о разрыве отношений после ухода Медведевой к ТутберидзеИзбитый Широковым арбитр намерен добиться переквалификации дела«Спартак» одержал победу над «Родиной» в матче Кубка РоссииНовости