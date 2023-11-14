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Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без переносов
Sports.ru
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Матчи 30-го тура Премьер-лиги пройдут в запланированное время, несмотря на вспышку коронавируса.В источнике
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Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без изменений

47-регион.ру вчера в 19:56 
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Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без изменений

Советский спорт вчера в 18:45 
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30-й тур Премьер-Лиги будет сыгран по расписанию

FAPL.ru вчера в 18:05
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