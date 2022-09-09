ЧемпионатСтарт сезона в женской английской Суперлиге перенесён из-за смерти королевы ЕлизаветыПервый уикенд сезона-2022/2023 в женской английской Суперлиге был перенесён в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.В источникеREGNUMVprognoze.ruНациональная служба новостейRT на русскомZakon.kzФутбол РоссииSports.ruЕвроставкаСпортКПМатч ТВПлеймейкерMeta-ratings.kzODDS.ruВедомости СпортVesti.kzSmotrim.ruChelseablues.ruLife.ruRBC.uaАрменпрессFootballHDNewInformКомсомольская Правда - СпортФАНRugger.infoPrognozistiReactorСпорт день за днемПрофильMetaratingsПодробнее о событииМатчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти королевы Елизаветы IISoccer.ru06:46АПЛ может перенести еще один тур из-за похорон Елизаветы IIБомбардир.ру09:18Следующий тур АПЛ тоже могут отменитьЕвро-футбол.ру08:04Матчи седьмого тура АПЛ перенесены из-за траура по поводу смерти королевы Елизаветы IIRT на русском06:47Матчи 7-го тура АПЛ будут перенесены в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы IIСпорт день за днем06:44АПЛ объявила о переносе матчей 7-го тура в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы IISport24.ru06:39Из-за смерти Елизаветы II могут быть перенесены не только матчи 7-го тура АПЛSports.ru08:24Показать ещё