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Старт сезона в женской английской Суперлиге перенесён из-за смерти королевы Елизаветы

Первый уикенд сезона-2022/2023 в женской английской Суперлиге был перенесён в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии.В источнике
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Матчи 7-го тура АПЛ перенесены из-за смерти королевы Елизаветы II
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АПЛ может перенести еще один тур из-за похорон Елизаветы II
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Матчи 7-го тура АПЛ будут перенесены в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II
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АПЛ объявила о переносе матчей 7-го тура в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II
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Из-за смерти Елизаветы II могут быть перенесены не только матчи 7-го тура АПЛ
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