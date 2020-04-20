НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая
RT на русском
  • RT на русском
  • Футбол России
  • РБК
  • Soccer.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Гол.ру
  • LiveSport.ru
  • Sports.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • UA-Футбол
  • Metaratings
  • Олимпиада Токио 2020
  • NEWS.am Sport
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, когда могут возобновить чемпионат страны по футболу. Не исключено, что это произойдет уже 9 мая.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая

Чемпионат 15:42
alt

Сезон в Германии может возобновиться 9 мая

Sport24.ru 15:23 
alt

Чемпионат Германии может вернуться 9 мая

Советский спорт 15:02
реклама
Главное
Новости