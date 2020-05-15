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Чемпионат России возобновится 21 июня
Спортивный портал Тольятти
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Российские клубы стали возобновлять тренировки.В источнике
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Приказано выжить. Рабинер — о возобновлении сезона в РПЛ

Спорт-Экспресс 16 мая в 01:00
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Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня

Эхо Москвы 15 мая в 19:07
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Директор по маркетингу РПЛ: «Надеемся на положительное решение органов государственной власти, и футбол вернется»

Sport24.ru 15 мая в 12:34 
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