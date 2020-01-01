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Матчи Лиги наций в октябре проведут без зрителей
Матч ТВ
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«По моим ощущениям, речь может идти о пересмотре в ноябре, не раньше, а октябрьские матчи останутся как есть», — сказал Сорокин.В источнике
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Октябрьские матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей

Бомбардир.ру 10:13
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Ближайшие матчи Лиги Наций пройдут без зрителей

Футбол России 10:12
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Октябрьские матчи сборной России в Лиге наций пройдут без зрителей

Чемпионат 09:58
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