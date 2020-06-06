Как стало известно «Чемпионату», все матчи чемпионата России после возобновления турнира, с большой долей вероятности, будут показаны бесплатно. Оставшиеся встречи РПЛ покажут каналы холдинга «Матч ТВ». Именно этот вариант обсуждался вчера, 5 июня, на общем собрании клубов РПЛ.