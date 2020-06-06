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Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
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Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона. Об этом 6 июня сообщает «Чемпионат». По информации издания, каналы холдинга «Матч ТВ» покажут оставшиеся матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) бесплатно.В источнике
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С чего всё начиналось
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Матчи РПЛ после возобновления турнира планируют показывать бесплатно

Как стало известно «Чемпионату», все матчи чемпионата России после возобновления турнира, с большой долей вероятности, будут показаны бесплатно. Оставшиеся встречи РПЛ покажут каналы холдинга «Матч ТВ». Именно этот вариант обсуждался вчера, 5 июня, на общем собрании клубов РПЛ.
Чемпионат 06:11
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Источник: Все оставшиеся матчи РПЛ сезона 2019/20 будут транслироваться бесплатно

Sport.ru 06:58
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Metaratings: «Матч ТВ» покажет оставшиеся матчи РПЛ на двух бесплатных телеканалах

Bookmaker-ratings.ru 08:29
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Все оставшиеся матчи РПЛ покажут бесплатно («Чемпионат»)

Sports.ru 06:13
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