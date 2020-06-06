Матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно
Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи сезона-2019/20 бесплатно. По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, которые передаёт ТАСС, данный вопрос был поднят на прошедшем 5 июня совещании клубов лиги.В источнике Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше – решаться будет совместно с РПЛ. Вопросы от клубов – некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции.Metaratings09:25