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Матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно
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Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи сезона-2019/20 бесплатно. По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, которые передаёт ТАСС, данный вопрос был поднят на прошедшем 5 июня совещании клубов лиги.В источнике
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Гавриил Гордеев
Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше – решаться будет совместно с РПЛ. Вопросы от клубов – некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции.Metaratings09:25
Подробнее о событии
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«Матч ТВ» готов бесплатно показать оставшиеся матчи РПЛ

Евро-футбол.ру 09:06
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Директор «Матч ТВ»: «Предложили показать РПЛ бесплатно. Некоторые клубы сомневаются в необходимости этой социальной акции»

Sports.ru 09:03
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Источник: Все оставшиеся матчи РПЛ сезона 2019/20 будут транслироваться бесплатно

Sport.ru 06:58
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