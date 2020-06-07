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Матчи РПЛ могут показать на бесплатных каналах
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Некоторые игры чемпионата России по футболу могут показать на бесплатных телевизионных каналах. Такое мнение высказал по итогам общения представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала «Матч ТВ» заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.В источнике
Максим Митрофанов
российский иллюстратор
Пока мы не рассматриваем варианты о том, что команда не может доиграть чемпионат. Мы исходим из того, что в случае наступления каких-то неблагоприятных последствий и невозможности команды принять участие в матче, то, к сожалению, тогда команде будет засчитываться техническое поражение.Soccernews.ru16:59
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