Матчи РПЛ могут показать на бесплатных каналах
Некоторые игры чемпионата России по футболу могут показать на бесплатных телевизионных каналах. Такое мнение высказал по итогам общения представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и телеканала «Матч ТВ» заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.В источнике Пока мы не рассматриваем варианты о том, что команда не может доиграть чемпионат. Мы исходим из того, что в случае наступления каких-то неблагоприятных последствий и невозможности команды принять участие в матче, то, к сожалению, тогда команде будет засчитываться техническое поражение.Soccernews.ru16:59