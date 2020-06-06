НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Матчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатно
Нева Спорт
  • Телеканал 360°1:00
Телеканал «Матч ТВ» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ) показать оставшиеся матчи сезона-2019/20 бесплатно. По словам креативного директора «Матч ТВ» Гавриила Гордеева, которые передаёт ТАСС, данный вопрос был поднят на прошедшем 5 июня совещании клубов лиги.В источнике
22
С чего всё начиналось
alt

Матчи РПЛ после возобновления турнира планируют показывать бесплатно

Как стало известно «Чемпионату», все матчи чемпионата России после возобновления турнира, с большой долей вероятности, будут показаны бесплатно. Оставшиеся встречи РПЛ покажут каналы холдинга «Матч ТВ». Именно этот вариант обсуждался вчера, 5 июня, на общем собрании клубов РПЛ.
Чемпионат 06:11
Подробнее о событии
alt

«Матч ТВ» готов бесплатно показать оставшиеся матчи РПЛ

Евро-футбол.ру 09:06
alt

Директор «Матч ТВ»: «Предложили показать РПЛ бесплатно. Некоторые клубы сомневаются в необходимости этой социальной акции»

Sports.ru 09:03
alt

Источник: Все оставшиеся матчи РПЛ сезона 2019/20 будут транслироваться бесплатно

Sport.ru 06:58
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости