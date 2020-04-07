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Матчи РПЛ впервые в истории могут пройти 20 декабря
Нурлат-информ
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Новый сезон начнется 7 августа встречей за Суперкубок России. Первый тур чемпионата пройдет 9 августа. Завершающие матчи перед зимней паузой состоятся 13 декабря.В источнике
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С чего всё начиналось
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Матчи чемпионата России впервые в истории могут пройти 20 декабря

Заключительный, 30-й тур пройдёт 26 июля. Новый сезон стартует 7 августа матчем за Суперкубок России, а 1-й тур пройдёт 9 августа. Последние встречи перед зимним перерывом будут сыграны 13 декабря, а закончится кампания 30-м туром 16 мая и финалом Кубка России 23 мая.
Чемпионат 09:38
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В РПЛ рассматривают четыре варианта календаря. Матчи могут пройти 20 декабря

Футбол России 10:41
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У РПЛ несколько вариантов календаря. Впервые в истории матчи могут пройти 20 декабря

Sport24.ru 10:01 
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Как будут доигрывать сезон в РПЛ. Есть четыре варианта

Чемпионат 09:39
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