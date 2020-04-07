Заключительный, 30-й тур пройдёт 26 июля. Новый сезон стартует 7 августа матчем за Суперкубок России, а 1-й тур пройдёт 9 августа. Последние встречи перед зимним перерывом будут сыграны 13 декабря, а закончится кампания 30-м туром 16 мая и финалом Кубка России 23 мая.